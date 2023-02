Katowice. Fani Peaky Blinders z wyjątkową sesją zdjęciową na Nikiszowcu i w Fabryce Porcelany. Poznajcie Piykne Bindry

Peaky Blinders ze Śląska, czyli Piykne Bindry

- Kiedyś zainteresowałem się serialem i postanowiłem zapozować w tej stylizacji. To była pierwsza przygoda z Peaky Blinders przed obiektywem. Po kilku sesjach w duecie z Miłoszem, od którego się to wszystko zaczęło, postanowiliśmy zrobić coś więcej. Zorganizowaliśmy sesję w klimacie serialowym w większej grupie osób już z kilkoma fotografami - mówi Damian Biernacki, jeden z twórców grupy Piykne Bindry.

Zaczęło się w listopadzie ubiegłego roku od poszukiwań chętnych do wspólnej sesji zdjęciowej w stylizacjach z lat 20. i 30. XX wieku. Pomysł spotkał się ze sporym zainteresowaniem w mediach społecznościowych. Odezwały się zarówno osoby chętne do pozowania, jak i do fotografowania. Zrobienie zdjęć zaproponował m.in. Karol Novak, fotograf z Krakowa.