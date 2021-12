Katowice. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka ma nowe karetki. Mali pacjenci będą nimi jeździć na konsultacje

Nowe karetki w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka

- Samochody są już użytkowane. Dziennie wykonują kilka kursów - informuje dr Barbara Kunsdorf-Bochnia, szefowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w GCZD.

Pojazdy są wykorzystywane do przewożenia małych pacjentów GCZD na konsultacje do innych szpitali lub poradni. Korzystają z nich również pacjenci przewożeni na konsultacje do GCZD z innych ośrodków. W ściśle uzasadnionych przypadkach pojazdy służą do transportu chorych dzieci z lub do domu.

Nowe karetki wraz z adaptacją na pojazdy przystosowane do transportu pacjentów kosztowały blisko 593 tys. 950 zł. Zakup był możliwy dzięki dotacji celowej z budżetu państwa.