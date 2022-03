Katowice: Graffiti jako sztuka współczesna? Murale w Katowicach i okolicach. Niektóre to prawdziwe dzieła sztuki!

Katowice to miasto modernistycznej architektury, którą jak się okazuje, można wykorzystać na różne sposoby. Street art to jedna z najmłodszych rodzajów sztuki, jednak ściany starych budynków idealnie nadają się do jej tworzenia. Katowice można nazwać miastem murali. Zaskoczeniem może być fakt, że potrzeba dwóch dni by zobaczyć każdy z nich.

Wielobarwne, jedne większe, inne mniejsze, posiadające głębsze historie i nie tatuaże, tyle że miejskie. Dodatkowo, jak to w przypadku sztuki bywa do każdego dzieła możemy dodać swoją interpretacje. To wielka galeria sztuki na otwartym powietrzu, w dodatku nie kosztująca ani grosza.