Katowice. III Forum "Pracuj w Kulturze". NOSPR gościł zarządzających instytucjami kultury z całej Polski

Mamy między innymi program "Blisko", który jest adresowany do bibliotekarzy, którzy mogą dzięki niemu podnieść swoje kompetencje. Są też ciekawe projekty mające na celu podniesienie promocji czytelnictwa na poziomie lokalnym. W gestii Narodowego Centrum Kultury pozostaje przekonanie jak największej ilości Polaków do sięgnięcia po lekturę. Wydaje mi się, że to jest inicjatywa pozostająca ponad wszelkimi podziałami. Raczej nikt racjonalny nie kwestionuje idei czytelnictwa. Bardzo nas cieszy, że tak wiele osób i instytucji propaguje tę ideę. Zachęty do czytelnictwa przynoszą same dobre efekty. Uczymy się całe życie, szkolimy się, podnosimy kwalifikacje, to wszystko odbywa się poprzez czytanie. Czytanie ułatwia zrozumienie tekstów. Ponadto nie do przecenienia jest używanie w komunikacji pięknej polszczyzny, tych cech nabywa się również poprzez obcowanie z literaturą piękną. Niech każdy kto może zachęca do czytelnictwa. Nie sezonowego, czytajmy każdego dnia przez 365 dni w roku. Czytajmy na głos, czytajmy swoim dzieciom, by od najmłodszych lat przyzwyczajać je do obcowania z literaturą.