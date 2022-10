Katowice. Impreza w Klubie Pomarańcza WE ARE THE FUTURE wybrzmiała na całe miasto! Zobaczcie zdjęcia

Impreza w Klubie Pomarańcza WE ARE THE FUTURE wybrzmiała na całe Katowice! Przyciągnęła tłumy fanów clubbingu. Zobaczcie zdjęcia z tej szalonej nocy!

Katowice. Impreza w Klubie Pomarańcza WE ARE THE FUTURE wybrzmiała na całe miasto!

To była jedna z najlepszych imprez w Klubie Pomarańcza! Wydarzenie WE ARE THE FUTURE przyciągnęło tłumy. Zobaczcie zdjęcia!

Katowice. Klub Pomarańcza. Kolejne imprezy przed nami!