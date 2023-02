Katowice. Już w najbliższy czwartek wręczenie Nagrody im. Kazimierza Kutza. Poznaj nominowanych w III edycji wyróżnienia

Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach wraz z samorządem Katowic i Uniwersytetem Śląskim jest organizatorem Nagrody im. Kazimierza Kutza. Wyróżnienie upamiętnia zmarłego w grudniu 2018 r. reżysera i promotora Śląska, honorując nietuzinkowe postaci, które swoją postawą, działalnością i codzienną pracą w jakiś sposób przypominają patrona nagrody.

- Kapituła nagrody spotyka się kilkukrotnie, by wybrać pięcioro nominowanych i ostatecznie wybrać laureata. Ostateczny wybór często jest nieoczywisty, a dyskusje i głosowania trwają dosłownie do ostatniej chwili. Tegorocznych nominowanych łączy odwaga i nieoczywistość, niezwykły talent i umiłowanie wolności, czujność i szybkość reakcji, charyzma i humanizm. To spośród nich dokonaliśmy ostatecznego wyboru laureata - dodaje dyrektor Teatru Śląskiego.