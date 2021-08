Katowice. Kierowcy stoją w korkach w rejonie ul. Pod Młynem i Milowickiej. Utrudnienia mogą potrwać nawet do połowy września

- Wjazd na skrzyżowanie od ulicy Hallera będzie zamknięty, natomiast dojazd do poszczególnych posesji nie będzie ograniczony. Prace mają potrwać do płowy września, a w miarę ich postępowania zmieniana będzie organizacja ruchu, przywracająca go do normy - zapewnia Michał Łyczak, rzecznik prasowy urzędu miasta w Katowicach.