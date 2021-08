Katowice. Koncert w Spodku na tank drumach zakończony sukcesem. "Jaszczur" z co najmniej jednym rekordem

Artysta zagrał na tank drumach w ramach swojej pracy magisterskiej na ASP w Krakowie. Postanowił, że zmierzy się z przeróżnymi rekordami. Wychodząc od swoich doświadczeń muzycznych, spróbował ustanowić muzyczny rekord, który zapisze się na kartach Księgi Rekordów Polski.

Jego wyczyn jest jeszcze weryfikowany przez Polskie Biuro Rekordów, a w przyszłości organizatorzy zgłoszą go także do biura rekordów Guinnessa. Całodobowy koncert transmitowany był online. Na miejscu wartę pełniły osoby, które sporządziły dokumentację potrzebną do pozytywnej weryfikacji rekordu do księgi rekordów Guinnessa. Świadkowie mogli przebywać na koncercie maksymalnie cztery godziny.