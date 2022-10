Katowice. Kongres Oświaty na Uniwersytecie Śląskim. Edukacja powinna być strategicznym celem mądrego państwa

Kongres Oświaty - Szkoła jako relacja

Twórcy kongresu i autorzy jego programu swą uwagę skoncentrowali na temacie - „szkoła jako relacja". Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Ryszard Koziołek uważa, że to bardzo ważne zagadnienia, szczególnie w momencie, gdy wychodzimy ze świeżym doświadczeniem epidemii, które nas rozczłonkowało, odseparowało i wpędziło w rodzaj samotności edukacyjnej przed ekranami komputerów. Ryszard Koziołek uważa, że teraz trzeba odbudować unikalny sposób współistnienia jaki daje wymiana wiedzy, dyskusja czy stawianie problemów. To jest fundament szkoły.

Szkoła, a czas po pandemii

Kongres stara się zauważyć, co straciliśmy i co jest do odzyskania. Równie ważny jest aspekt obywatelski szkoły, czyli to, w jaki sposób poprzez wiedzę i poprzez wspólnoty szkolne ludzie uczą się żyć ze sobą razem.