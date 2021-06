Katowice. Koniec roku szkolnego i wakacyjny wyjazd uczniów Arki Noego do Czarnego Dunajca. Trudny rok dla uczniów z zespołem Downa

29 uczniów Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej „Arka Noego” w Katowicach zakończyło w piątek, 25 czerwca, rok szkolny. Uczniowie na długo się jednak nie żegnają. Dzień później bowiem wyruszają na tygodniowy obóz do Czarnego Dunajca. W wyjeździe uczestniczyć będą także część ich rodzeństwa oraz nauczyciele.

- Chociaż nie wszystkie dzieci z zespołem Downa do końca zdają sobie sprawę z pandemicznej rzeczywistości, to obecna sytuacja również na nich się odbiła. Nie chodzi tylko o ograniczone kontakty międzyludzkie, ale także mniejszą aktywność fizyczną i ograniczone możliwości, co do przeprowadzania terapii. Tego typu braki są zdecydowanie szybciej widoczne, niż w przypadku zdrowych dzieci. To nie był łatwy rok, ale wielu udało się nam zrobić dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców, nauczycieli oraz przyjaciół szkoły. To bardzo cenne - mówi Magdalena Skorupa-Grajner, prezes fundacji prowadzącej Niepubliczną Specjalną Szkołę Podstawową „Arka Noego”.