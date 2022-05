Katowice. Kopalnia Wieczorek - wyjątkowy zabytek techniki - dzięki rewitalizacji zyska nowe życie. Zrobiliśmy jej zdjęcia "przed"

Kopalnia Wieczorek liczy sobie 150 lat - to najstarszy tego typu obiekt w Katowicach. Już kiedy powstała - a z nią podziwiane do dziś osiedla górnicze Giszowiec i Nikiszowiec - stanowiła pionierskie przedsięwzięcie. Niedługo powróci do dawnej świetności: plan zakłada stworzenie tu tzw. Dzielnicy Nowych Technologii. Będzie tam duży park, a w części podziemnej - nowoczesne centrum technologiczno-gamingowe. Co ciekawe, na powierzchni układ historycznych budynków pozostanie niezmieniony. Udało nam się wejść do środka i sfotografować kopalnię przed rozpoczęciem prac.

Kopalnia Węgla Kamiennego Wieczorek, wraz z szybem Pułaski, z którego prezentujemy zdjęcia, jest najstarszym tego typu obiektem w Katowicach. Początków wydobycia węgla na tych terenach trzeba szukać w XVIII wieku, kiedy na polach węglonośnych należących wtedy do rodziny Mieroszewskich, okoliczni kowale parali się wydobyciem w celu pozyskania surowca do zasilania kuźni. Konsolidacja terenów i budowa pierwszej kopalni przypadła na koniec XIX wieku. Dziś, blisko 150 lat po rozpoczęciu masowego wydobycia węgla w kopalni Giesche, która po wojnie zmieniła swą Nazwę na "Wieczorek", powstanie w tym miejscu nowoczesna inwestycja, która wpisze się w stare wnętrza zaprojektowane przez dwóch wybitnych architektów - Emila i Georga Zillmannów. Zobacz zdjęcia:

Pierwsze lata

Kompleks budynków szybu Pułaski, który powstał w latach 1903-1911, został zaprojektowany przez berlińskich architektów Georga i Emila Zillmannów - znanych na Śląsku z zaprojektowania zabytkowego osiedla górniczego Nikiszowiec, nikiszowskiego kościoła pw. św Anny, osiedla dyrekcji kopalni Giesche umieszczonego w Giszowcu, tuż przy wyjeździe na DK 86 i osiedla domów górniczych, również w Giszowcu. Sam szyb Pułaski, należący w tamtych czasach do kopalni Giesche, od momentu powstania do roku 1935, nosił nazwę Carmer na cześć Friedricha von Carmera - członka Kolegium Reprezentantów spółki Georg von Giesches Erben.

Obiekty szybu zostały zaprojektowane w stylu eklektycznym z elementami secesyjnymi. W 1922 roku, kopalnia Giesche znalazła się na terenie państwa polskiego i już 10 lat później szyb Carmerm w wyniku kryzysu gospodarczegom zawiesił swoją działalność. W 1935 roku zmienił się jego patron i nadano mu nazwę Pułaski. Ponowne uruchomienie fedrunku nastąpiło w roku 1940, już w czasie II wojny światowej. Do wydobycia węgla skierowano między innymi robotników przymusowych.

Czasy powojenne

Kopalnia i szyb Pułaski przetrwały wojnę bez większych zniszczeń. Wpływ na to miała postawa górników, którzy byli w stanie ją zabezpieczyć, pomimo trwającej wojny, wycofującej się armii niemieckiej i obejmującej te tereny swoją okupacją armii sowieckiej. W tym czasie zmieniono jej nazwę na Janów, by już w 1946 roku nadać jej imię Józefa Wieczorka, przedwojennego pracownika kopalni, powstańca śląskiego, posła Sejmu Śląskiego, wreszcie działacza komunistycznego.

Kopalnia Wieczorek funkcjonowała do roku 2018, kiedy została przekazana do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Po ponad 190 latach zakończyła wydobycie. Tym samym przestał też wydobywać szyb Pułaski, pracujący z krótkimi przerwami od roku 1911.

HUB Gamingowo-Technologiczny

W lutym tego roku ogłoszono wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla adaptacji i rewitalizacji istniejących budynków po kopalni KWK Wieczorek pod funkcje HUB-u Gamingowo-Technologicznego. W ramach pierwszego etapu inwestycji, której koszt wyniesie około 200 milionów złotych, zrewitalizowane zostaną zabytkowe budynki.

Nowe przestrzenie powstaną głównie pod ziemią - będzie to m.in. dwupoziomowy pasaż, który ma być miejscem do spotkań i twórczej wymiany myśli. W ramach inwestycji na terenie dawnej kopalni powstaną studia do tworzenia gier, studia filmowe, a także powierzchnie coworkingowe i miejsca spotkań. Stworzony zostanie nowy, publiczny plac centralny, między budynkami nr 1, 2 i 3, wraz z przystankami autobusowymi. Ma to być również przestrzeń, która w założeniu stanie się domem dla wielu nowoczesnych fabryk i przedsiębiorstw.

