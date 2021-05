Katowice. Koszutka, najładniejsza, hipsterska dzielnica. "Lubię modernistyczną architekturę". Fotoreportaż Marzeny Bugały z DZ

To bodaj jedyna dzielnica Katowic, która budzi tyle dobrych emocji i zbiera właściwie tylko pozytywne opinie. Jest bardzo ładna, zadbana, czysta, zielona i położona tuż obok centrum. Koszutka jest dzielnicą ciekawą architektonicznie, bo choć niewielka, to zróżnicowana, a przy tym kompaktowa.

- Bardzo lubię Koszutkę, jest blisko centrum, zielona, z ładną, modernistyczną architekturą, a ja lubię też modernizm. No i na Koszutce mieszka moja przyjaciółka - uśmiecha się Marzena Bugała, fotoreporterka DZ, która postanowiła właśnie Koszutkę pokazać jako kolejną dzielnicę Katowic w swoim projekcie katowickich dzielnic i osiedli.

Katowicka Koszutka to przekrój XX-wiecznej architektury. Znajdziemy tutaj zatopiony w zieleni socrealizm, przedwojenne wille i powojenny modernizm. Choć historia dzielnicy sięga XVII wieku, dopiero w 1924 roku Koszutka została włączona wraz z Bogucicami do Katowic. Północna część dzielnicy to zabudowa willowa, zaś południowa - ta najbardziej charakterystyczna i znamienna dla Koszutki - powstała w latach 50. XX wieku. To niskie bloki wśród zieleni.