Katowice. Magia drewnianych kościółków rysowana kreską Marka Michalskiego do zobaczenia w Muzeum Historii Katowic

Artysta na co dzień zajmuje się rysunkiem prasowym i plakatem autorskim. Wystawa to efekt ponad 30 lat pracy twórczej. Na prawie 90 rysunkach przedstawia zabytkowe obiekty sakralne. Składają się na nie urokliwe drewniane kościoły znajdujące się na terenie całego województwa śląskiego, od Częstochowy po Beskidy. Z każdym z nich wiążą się ciekawe historie, które przez trzy dekady zbierał Marek Michalski.

- Każde miejsce ma swoją indywidualną historię. Często rozmawiałem z ludźmi opiekującymi się danym obiektem. Tak było na przykład w Osieku, gdzie ludzie mieszkający obok zamkniętego kościółka założyli Towarzystwo Przyjaciół Osieka. Zrobili to tylko po to, aby móc zadbać o ten kościół. Często się zdarzały takie historie. Teraz jest ich już mniej, bo wyrównały to różnego typu europejskie programy spójności. Wcześniej lokalne społeczności same dbały o to, aby zachować to dziedzictwo. Były takie przypadki, w których proboszcz postawił nowy kościół, a stary drewniany zamknął na cztery spusty - mówi Marek Michalski.