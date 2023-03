Katowice. Międzynarodowa nagroda za zagospodarowanie przestrzeni nad Rawą. Projekt został uznany za najlepszy przez Komisję Europejską

Katowice. Nagroda Komisji Europejskiej za zagospodarowanie przestrzeni nad Rawą

Projekt nowego zagospodarowania przestrzeni nad Rawą to dopiero początek zmian z zakresie miejskiej mobilności w Katowicach, Podobnych rozwiązań ma być więcej

Jak mówił odbierając nagrodę Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu GZM, projekt nie udałby się, gdyby nie współpraca wszystkich realizujących go stron. Jednocześnie, jak zauważył, nowe zagospodarowanie przestrzeni nad Rawą uczyniło Katowice lepszym miastem. Dodał również, że podobnych działań ma być więcej. Mają one towarzyszyć pełnieniu roli Europejskiego Miasta Nauki, jakim Katowice będą w 2024 roku.

- W przyszłym roku Katowice będą Europejskim Miastem Nauki, to będzie czas wprowadzania kolejnych rozwiązań w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej - powiedział Kazimierz Karolczak.

Z kolei prof. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego podkreśla, że przyznana nagroda, to dowód na potencjał, jaki drzemie we wprowadzonych nad Rawą zmianach. - Ta nagroda to kolejny dowód na to, że w podjętej przez nas inicjatywie zmiany Rawy jest potencjał - ocenia prof. Koziołek, zaznaczając, że nowe zagospodarowanie Rawy to przykład tego, jak powinno się modyfikować miejskie przestrzenie.

- Ten projekt to przede wszystkim wielki sukces w zakresie zmiany sposobu myślenia o tym, jak powinno się pracować nad modyfikacjami przestrzeni publicznej. Proces budowania świadomości tego, co da nam przywrócenie Rawy mieszkańcom akademickich Katowic - zauważa rektor UŚ.