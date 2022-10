Katowice: Mieszkańcy miasta wzięli udział w grze miejskiej „Karabin i pastorał. Powrót Górnego Śląska do Polski”. Zobaczcie zdjęcia

W sobotę, 15 października, mieszkańcy Katowic podzieleni na drużyny, mieli okazję wziąć udział w historycznej grze miejskiej nazwanej „Karabin i pastorał. Powrót Górnego Śląska do Polski”. To projekt, który ma na celu uczczenie obchodzonej w tym roku setnej rocznicy powrotu części ziem Górnego Śląska do Macierzy.

Uczestnicy zabawy przenieśli się na Górny Śląsk w lata 1919–1921 i wcielili w dziennikarzy. W trakcie gry musieli między innymi zebrać informacje na temat osób zaangażowanych w działalność na rzecz powrotu Górnego Śląska do Polski: polityków, działaczy społecznych, księży, urzędników. A przy tym doskonale się bawili.

Zobaczcie zdjęcia z historycznej gry miejskiej w Katowicach