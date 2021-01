Katowice: mieszkańcy nie chcą apartamentowców w miejscu stadionu AWF i kortów tenisowych. Miasto przystąpiło do sporządzenia planu

Temat ciągnie się już od dwóch lat. Stadion lekkoatletyczny przy ulicy Kościuszki przestanie istnieć – to właściwie przesądzone. Katowicki AWF buduje nowy obiekt wraz z halą bardziej na południu, natomiast teren ze starym stadionem najpewniej sprzeda. Po protestach mieszkańców w tej sprawie – zebrano około 1600 podpisów - uczelnia, która wcześniej otrzymała już decyzję środowiskową dla tej działki, wycofała się z zabiegania o warunki zabudowy. Katowiczanie zaprotestowali, bo z decyzji wynikało, że w miejscu stadionu przyszły inwestor będzie mógł postawić aż siedem budynków z prawie pół tysiącem mieszkań.

Katowice przystąpiły do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie autostrady A4 i ulicy Kościuszki. Chodzi o obszar, na którym znajduje się Park Kościuszki, ogródki działkowe , ale również stadion AWF oraz teren po dawnych kortach tenisowych Baildonu. To właśnie o ochronę stadionu oraz rozsądną zabudowę działki po kortach apelują mieszkańcy tej części śródmieścia Katowic.

To jednak nie koniec. Jest jeszcze teren po dawnych kortach tenisowych Baildonu przy ulicy Astrów. Znajduje się między wieżowcem Prokuratury Okręgowej a stadionem AWF. Na początku ubiegłego roku sprzedał ją syndyk masy upadłościowej GC Investment, a działkę kupiła za kwotę 6,46 mln zł spółka córka katowickiego Opala. Firma ma już koncepcję zabudowy – w planach są trzy 18-kondygnacyjne apartamentowce z 620 mieszkaniami - złożyła też wniosek o wydanie warunków zabudowy dla pierwszego wieżowca.

Tymczasem Katowic przystąpiły do sporządzenia planu zagospodarowania, który pomysły deweloperów może mocno ograniczyć, albo wręcz przeciwnie – zezwolić na gęstą i wysoką zabudowę przy Kościuszki i Astrów. To dlatego katowiczanie, którzy przed dwu laty protestowali w sprawie stadionu AWF, teraz zwierają szyki i zamierzają monitorować powstawanie planu, a także wziąć udział w pracach.

- Do 10 lutego można przesyłać do Wydziału Planowania i Urbanistyki wnioski do tego planu. Wiemy czego chcą inwestorzy. Zarówno AWF jak i firma Opal pokazały już jak sobie wyobrażają przyszłość tych terenów: ciasna, wysoka lub bardzo wysoka zabudowa i brak zieleni - komentują katowiczanie na profilu „Stop betonowaniu AWF” na Facebooku.