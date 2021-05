Katowice. Misjonarki i bezdomni wciąż w izolacji. Jedna osoba nadal z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa

Jasna Góra gotowa na pielgrzymki. Oto nowe zasady organizacji pielgrzymek

Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek w specjalnym komunikacie zwróciła się do organizatorów pielgrzymek o dostosowanie swoich planów organizacyjnych do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, z wykorzystaniem ubiegłorocznych doświadczeń bezpiecznej logistyki w warunkach pandemii. W tym roku w pielgrzymkach może uczestniczyć nawet 300 osób, a w ten limit nie wchodzą osoby zaszczepione, co pozwala przypuszczać, że w tym Jasną Górę odwiedzi znaczenie więcej pielgrzymów niż w ubiegłym, pandemicznym roku.