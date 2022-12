Katowice. Mistrzostwa Europy w szachach w Spodku. 500 szachownic i ponad 1.000 zawodników

Szachowe święto w Katowicach

- Boże Narodzenie jest w przyszłym tygodniu, ale w Katowicach świętowanie zaczynamy tydzień wcześniej, bo będzie to prawdziwe święto szachów - jedno z najważniejszych i największych imprez szachowych w naszym kraju - mówił Maciej Stachura sekretarz Miasta Katowice. - Na płycie Spodka będą grali zawodowcy, amatorzy, dzieci, seniorzy. Jest to fantastyczna impreza łącząca pokolenia, na bardzo wysokim poziomie, ponieważ pojawi się tutaj wielu arcymistrzów, wielu znakomitych graczy. Ta impreza nie odbywa się u nas przez przypadek, bo Katowice są nazywane polską stolicą szachów.

Mistrzostwa Europy kobiet z Kijowa do Spodka

- Cieszę się, że po raz kolejny wracamy z tą imprezą do Katowic - nie krył Łukasz Turlej, sekretarz generalny Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE). - Mistrzostwa Europy w Szachach Szybkich i Błyskawicznych, to największa mistrzostwa impreza na naszym kontynencie. W zeszłym roku odbyły się w trochę mniejszej skali z uwagi na ograniczenie covidowe. W tym roku mamy ponad tysiąc rejestracji, co bardzo cieszy. Tym razem turniej będzie rozszerzony. Rozdamy nie tylko medale w szachach szybkich i błyskawicznych w kategorii open, ale będą też medale w kategoriach kobiecych. Mistrzostwa Europy kobiet miały się odbyć w Kijowie, a będą w Katowicach. Na głównej płycie Spodka zagrają trzy byłe mistrzynie świata: Aleksandra Kosteniuk, Anna Uszenina z Ukrainy i Antoaneta Stefanowa z Bułgarii, co będzie wielką atrakcją dla innych uczestniczek. Kosteniuk to Rosjanka, która wystąpi pod neutralną flagą FIDE.