Katowice: młodzi ludzie z dąbrowskiego Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej pokazują, jak dać drugie życie tekstyliom

Na wystawie prezentowanych jest ponad 20 maskotek. Wszystkie ręcznie malowane, barwione i szyte przez młodzież w ramach zajęć pracowni tkaniny artystycznej. Wśród nich znajdują się różne motywy zwierząt i roślin. Do ich powstania zostały wykorzystane produkty pochodzące z ekspozycji asortymentu IKEA: zasłony, resztki tkanin sprzedawanych na metry, pokrycia sof czy prześcieradła. Unikatowe maskotki są efektem pracy indywidualnej i grupowej. Na wystawie przy każdej z prac znajduje się informacja o jej twórcy, technice wykonania, a także materiale, jaki został wykorzystany do jej powstania.

- IKEA od lat działa w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju i dąży do tego, żeby stawać się firmą coraz bardziej przyjazną dla ludzi i planety. Lokalna, wspólna inicjatywa IKEA Katowice oraz Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej, wspiera tę globalną strategię - mówi Katarzyna Nurkowska, koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju sklepu IKEA w Katowicach. - Zgodnie z nią firma do 2030 roku stanie się biznesem w pełni cyrkularnym oraz pozytywnie oddziałującym na klimat. W praktyce oznacza to, że korzystać będziemy wyłącznie z odnawialnych źródeł energii, a cały nasz asortyment będzie produkowany z przetworzonych lub odnawialnych surowców pozyskiwanych w odpowiedzialny sposób. Już teraz ponad jedną trzecią naszego asortymentu stanowią produkty Lepsze dla Ludzi i Planety, które wspierają zrównoważone życie w domu - dodaje.