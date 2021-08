Katowice. Muzyczny rekord Guinnessa w Spodku TRANSMISJA Trwa koncert grany na tank drumach

Muzyk zaplanował również nieoczywiste elementy performance’u.

- W tym pustym, pandemicznym Spodku, pojawi się za chwilę mały człowiek, który zagra na dziwnych instrumentach. W dodatku będzie ubrany w strój Stańczyka matejkowskiego - mówił tuż przed koncertem Piotr Jaszczur Śnieguła. - To dla mnie postać, która symbolizuje pewnego rodzaju odosobnienie, wykluczenie, ale też troskę o ludzi i naród. To swego rodzaju komentarz do współczesności - dodaje artysta.