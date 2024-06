Katowice na liście największych miast na świecie. Eksperci z Oxford Economics ocenili jak się tu żyje. Jak wypadła stolica Śląskiego?

Global Cities Index 2024

Oxford Economics to międzynarodowa firma konsultingowa specjalizująca się w analizach ekonomicznych. Co roku publikuje raport analizujący miasta na świecie pod względem jakości życia oferowanej mieszkańcom. Obejmuje on 1000 miast na świecie, w których mieszka blisko jedna trzecia populacji całego globu.

Międzynarodowi eksperci analizują warunki życia w:

205 miastach Azji Wschodniej

141 miastach Europy Zachodniej

137 miastach Azji Południowej

107 miastach Europy Wschodniej i Azji Centralnej

103 miastach Ameryki Północnej

86 miastach Afryki

63 miastach Ameryki Południowej

46 miastach Ameryki Łacińskiej i Karaibów

12 Australii i Oceanii

Wśród 107 miast Europy Wschodniej i Azji Centralnej znalazło się 11 największych miast Polski. W tym gronie Katowice.