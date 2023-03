Katowice. Na rynku stanęła wielka karuzela. To jedna z atrakcji tegorocznego jarmarku wielkanocnego w Katowicach

Jarmark wielkanocny 2023 na rynku w Katowicach

Na wielkanocnym jarmarku w Katowicach nie zabraknie również atrakcji dla dzieci i dorosłych. Jedną z nich będzie wielki "diabelski młyn", który w środę 15 marca został zamontowany na płycie rynku. Ponadto najmłodszych z pewnością ucieszy również okazja do przejażdżki kolejką elektryczną i wiktoriańską karuzelą. Teren jarmarku poza stoiskami wystawców uzupełnią świąteczne dekoracje. W tym roku będą to również multimedialne elementy 3D. Piękna świąteczna sceneria i kolorowe dekoracje to także dobre tło do pamiątkowych zdjęć, z czego na pewno będą korzystać zarówno mieszkańcy Katowic, jak i osoby przyjeżdżające z wizytą do stolicy woj. śląskiego.