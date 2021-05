Katowice na wojnie z nielegalnym parkowaniem. Koniec taryfy ulgowej. Będą mandaty, blokady na koła i holowanie aut

- Od rozpoczęcia akcji Straż Miejska interweniowała aż 521 razy i rozdała blisko 2000 ulotek. Mam nadzieję, że każdy, kto otrzymał taki mandat, weźmie to sobie do serca i będzie parkował w sposób zgodny z przepisami. Od dziś (10 maja) kończymy z przymykaniem oka i rozpoczynamy dyscyplinowanie kierowców poprzez prawdziwe mandaty, blokady na koła, a w skrajnych przypadkach nawet odholowanie samochodu – ostrzega Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Jak przyznaje, działania strażników miejskich, do których dołączą również policjanci, będą prowadzone do skutku. - Czyli do momentu, w którym kierowcy zaczną parkować jak należy. W ramach akcji prowadzone będą także działania rewitalizacyjne. W 22 wskazanych miejscach, punktowo uporządkujemy rozjeżdżoną zieleń – dodaje prezydent.