Katowice. Nowa droga rowerowa w Giszowcu. Miasto ogłosiło przetarg. Odcinek połączy się z trasą łączącą Giszowiec z Nikiszowcem

– To 2,4 km drogi rowerowej biegnącej wzdłuż ul. Szopienickiej, od skrzyżowania z ul. Mysłowicką aż do okolic skrzyżowania z ul. Krawczyka. Jadąc dalej ul. Szopienicką rowerzyści mogą także skręcić w ul. Gospodarczą, którą dojadą do Doliny Trzech Stawów. Jeszcze w tym półroczu zakończy się budowa ostatniego fragmentu trasy na ul. Gospodarczej i po jej ukończeniu droga zachowa ciągłość na całym dystansie – tłumaczy Agnieszka Dutkiewicz, zastępca dyrektora ds. budowy infrastruktury technicznej w spółce Katowickie Inwestycje S.A.