Katowice. Nowa siedziba Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. Dla pacjentów dostepna już od jutra

Projekt powstał w konsorcjum Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego i Górnośląskiego Centrum Medycznego oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. To dwunasta tego typu jednostka w naszym kraju.

- Utworzenie centrum to jest coś, co jest namacalne – to kwota ponad 9 milionów złotych, która pochodzi z Agencji Badań Medycznych. Co jednak najważniejsze – zakładamy, że tego typu centrum będzie samofinansujące się w strukturze szpitala - informuje Radosław Sierpiński prezes Agencji Badań Medycznych.