Katowice. Odpust u Babci Anny na Nikiszowcu. Piękne rękodzieło i regionalna kuchnia. Frekwencja dopisała. Zobaczcie zdjęcia

Odpust u Babci Anny na Nikiszowcu

- Po roku przerwy zapraszamy znów do Nikiszowca na Odpust u Babci Anny, który na stałe wpisał się w kalendarz Miasta Katowice i całego regionu. Odpust to letnia edycja Jarmarku Na Nikiszu, jednego z najbardziej klimatycznych jarmarków w Polsce. Wydarzenie nawiązuje do święta patronki kościoła w Nikiszowcu. Jest jednak przede wszystkim świętem całej społeczności dzielnicy, jednym z symboli udanej zmiany rewitalizacyjnej - zapowiadali wydarzenie organizatorzy.