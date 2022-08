Katowice. OFF Festival. Drugi dzień doskonałej zabawy w Dolinie Trzech Stawów. Zobaczcie naszą galerię zdjęć! Aleksandra Szatan

Off Festival nabiera rozpędu. Po upalnym piątku, sobota przyniosła nieco ochłody, ale tylko pod względem pogody, bo z pewnością nie ostudziła apetytów na doskonałe muzyczne doznania, których serię zapoczątkowały koncerty pierwszego dnia tegorocznej edycji OFF Festivalu. Wisienka na torcie gorączki sobotniej nocy to oczywiście Iggy Pop.