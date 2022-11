Katowice. Opieka koordynowana w poradniach POZ: 90 placówek podpisało umowy. Chętnych na zmiany jest więcej

Już w przyszłym roku ośrodki Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) będą mogły składać przez internet wnioski o przystąpienie do opieki koordynowanej, dedykowanej leczeniu pacjentów z cukrzycą, niewydolnością serca, astmą czy niedoczynnością tarczycy. Poradnie POZ w ramach nowego programu mogą także realizować szerszy zakres badań diagnostycznych.

Opieka koordynowana w poradniach POZ: 172 placówki złożyły wnioski

NFZ podpisał już w tej sprawie 90 umów z placówkami ochrony zdrowia. Wnioski złożyły natomiast 172 kolejne placówki, które chcą wprowadzić koordynowaną opiekę zdrowotną. - To proces, który będzie trwał - przyznaje Maciej Karaszewski, zastępca dyrektora departamentu świadczeń opieki zdrowotnej centralnej NFZ. - Nastąpi tutaj pewien efekt śnieżnej kuli. Im więcej ludzi będzie się przekonywać do tego, że można, a sami pacjenci mówią: "my też tak chcemy, jak jest po sąsiedzku" tym chętnych będzie więcej - zapewnia.