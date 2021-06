Katowice. Ostatnia prosta „na cmentarz”! Skandaliczny napis na billboardzie z polskimi siatkarzami zachęcającym do szczepień na COVID-19

„Ostatnia prosta na cmentarz” w drodze na szczepienie

- Napis „na cmentarz” połączony z hasłem „ostatnia prosta” zauważyłam gdzieś w okolicach terminu mojej pierwszej dawki szczepień. Poczułam się… dziwnie. Od tego czasu odwracam głowę, aby go nie widzieć - przyznała 27-letnia katowiczanka. - Nie zniechęciło mnie to do szczepienia - dodaje.

Billboard z dodatkowym napisem widzą m.in. osoby, które jadą autobusem na szczepienie do punktu szczepień w Galerii Libero.

Kampania dotycząca szczepień przeciw COVID-19 pod hasłem „Ostatnia prosta” rozpoczęła się w połowie maja. Biorą w niej udział m.in. sportowcy, reprezentanci Polski - siatkarze, siatkarki, piłkarze, lekkoatleci, przedstawiciele sportów motorowych (w tym Robert Kubica).