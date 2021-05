Katowice. Oto „mistrzowie parkowania” w Śródmieściu. Blokują deptaki, parkują na zakazach, zajmują miejsca dla samochodów elektrycznych

Od prawie trzech tygodni, a dokładnie od 28 kwietnia, w Katowicach trwa akcja „Wyzwanie: Parkowanie!”.

Początkowo straż miejska była pobłażliwa dla kierowców, edukując i wręczając ulotki informujące o niewłaściwym parkowania, ale 10 maja strażnicy rzeczywiście wkroczyli do akcji, a efekt jest taki, że do końca tygodnia (16 maja), interweniowali 419 razy, wystawiając 225 mandatów, upomnień i wniosków o ukaranie do sądu.

- Po liczbie interwencji widzimy, że problem jest spory i wiemy, że straż miejską czeka jeszcze dużo pracy w związku z nieprawidłowym i nielegalnym parkowaniem. Wierzę, że kolejne tygodnie akcji przyniosą jeszcze większe efekty, a „miszczów parkowania” będzie coraz mniej - mówi prezydent Marcin Krupa.

Tzw. „miszczów parkowania” można zgłaszać za pośrednictwem specjalnej mapy na portalu: www.wyzwanieparkowanie.katowice.eu. Tam też znajdują się zdjęcia nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów.