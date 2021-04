Katowice. Otwarcie biur City Space w biurowcu Face2Face. Wnętrza zaprojektowali znani architekci z Medusa Group z Bytomia

Nowe biuro CitySpace już działa w Katowicach, w biurowcach Face2Face. Wnętrza zaprojektowali słynni architekci z Medusa Group. Jest tu sala Silesia, Spodek, Superjednostka i piękny widok na Katowice. City Space zajmuje 4. i 5. piętro z widokiem na rondo, KTW, Cavatinę, ale też Chorzowską i SCC. To biura na wynajem. Zobaczcie wnętrza, jakie przygotowano dla najemców. Połowa już jest wynajęta.

Operator CitySpace na koniec kwietnia 2021 otworzył nowe biuro elastyczne w kompleksie Face2Face Business Campus. Wielofunkcyjna przestrzeń to prawie 2400 mkw. powierzchni i 400 stanowisk pracy. - Na podstawie dużego zainteresowania nową lokalizacją widać, że popyt na biura w Katowicach wciąż jest wysoki - piszą przedstawiciele CitySpace. Nowe biuro CitySpace w Face2Face Business Campus mieści się na czwartym i piątym piętrze. W jego skład wchodzą: biura prywatne,

sale spotkań,

przestrzeń z hot-deskami,

kuchnie

strefa relaksu. Kliknij poniżej i zobacz zdjęcia

– Biuro zostało stworzone według naszych stałych zasad. Polegają one na tworzeniu wewnętrznie zdywersyfikowanych projektów, łączących możliwie szeroką liczbę funkcji. Dzięki wielofunkcyjności biuro odpowiada na potrzeby zróżnicowanej grupy przedsiębiorców, od freelancerów, przez młode start-upy, po duże korporacje – mówi Lisa Zettlin, Head of Business Development w CitySpace.

Operator zapewnia dodatkowe udogodnienia, takie jak serwis sprzątający, recepcja, wsparcie IT i opieka menedżera biura. Na tym polega koncept biur serwisowanych, czyli jak najbardziej bezobsługowych. Jest możliwość założenia biura wirtualnego z obsługą korespondencji w standardzie oraz dostępem do pomieszczeń biurowych oraz salek konferencyjnych na życzenie. Wnętrza zaprojektowane zostały przez Medusa Group. Studio realizuje projekty związane z architekturą, urbanistyką, grafiką i designem. Realizacje pracowni są laureatami licznych nagród w konkursach i wystawach architektonicznych w Polsce i zagranicą. Medusa Group jest autorem projektu wnętrz w kilku innych biurach CitySpace. – Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy, w wyniku której powstają nowoczesne, funkcjonalne i piękne wnętrza biurowe – ocenia Lisa Zettlin. – W dzisiejszych czasach biura są bardziej przytulne i kameralne niż kiedyś. Pomieszczenia wspólne są bardziej zróżnicowane i efektowne. Większy nacisk kładzie się na funkcjonalność i kompatybilność z osobami pracującymi zdalnie. Do wykańczania wnętrz używa się lepszych materiałów – dodaje.

Kompleks Face2Face przy skrzyżowaniu ulic Grundmanna i Chorzowskiej jest bardzo dobrze skomunikowany z centrum, co zapewni jego pracownikom łatwy dostęp do usług oraz życia kulturalnego miasta. Na dziedzińcu między budynkami pojawi się między innymi boisko do gry w koszykówkę czy strefa relaksu. Face2Face Business Campus został stworzony przez Echo Investment – właściciela CitySpace.

– Biura elastyczne CitySpace idealnie dopełniają naszą ofertę, będąc odpowiedzią na potrzeby m.in. klientów indywidualnych oraz firm, które są w trakcie podejmowania decyzji o zapotrzebowaniu na powierzchnię biurową – mówi Joanna Nicińska, dyrektor regionalna w dziale biur Echo Investment. Face2Face Business Campus to dwa wielofunkcyjne budynki o łącznej powierzchni ponad 46 tys. mkw. To jedna z największych inwestycji biurowych w 2020 roku na wszystkich rynkach regionalnych w Polsce. Oprócz lokalizacji wyróżnia się wyjątkową architekturą oraz doskonale zaprojektowaną, funkcjonalną przestrzenią do pracy. CitySpace w Face2Face szybko obudził zainteresowanie firm, które wynajęły już połowę przestrzeni.

– Inwestycja już w pierwszych dniach od otwarcia spełnia nadzieje pokładane w katowickim rynku biurowym. Otrzymujemy bardzo dużo zapytań na powierzchnię dla kilku lub nawet kilkudziesięciu osób Jest to bardzo obiecujące, szczególnie mając na uwadze pandemię – mówi Lisa Zettlin.

Mimo pandemii popyt na biura elastyczne jest wciąż bardzo duży. Wynika to z upowszechniającej się pracy w modelu hybrydowym, który łączy pracę biurową ze zdalną. To jeden z najważniejszych obecnie trendów na rynku biurowym, który umocnił się i przyspieszył w czasie pandemii. – Coraz więcej firm korzysta z rotacyjnego systemu pracy. Biura elastyczne pasują do niego doskonale, ponieważ liczbę wynajmowanych stanowisk można na bieżąco dostosowywać do zmieniającej się, czasami nawet z dnia na dzień, liczby pracowników w biurze – mówi Lisa Zettlin. – Większa powszechność modelu hybrydowego pociągnie za sobą wzrost zapotrzebowania na biura elastyczne. Obecnie największy potencjał rozwojowy wykazują rynki regionalne, stąd nasz kierunek ekspansji jest zupełnie naturalny. Nowe biuro w Katowicach jest naszą odpowiedzią na zmieniające się potrzeby firm – dodaje.

Nowe inwestycje zwiększające udział powierzchni elastycznych świadczą o ewolucji rynku katowickiego, który jest piątym co do wielkości rynkiem biurowym w kraju. Podczas pandemii wyróżnił się na tle innych nie tylko tym, że powstała tu jedna z największych inwestycji biurowych z ofertą biur elastycznych. Obecnie to właśnie Katowice koncentrują na sobie największą, poza Warszawą, aktywność deweloperów – 27%.