Katowice. Parkingi przy Strefie Kultury tymczasowo zamknięte. Urząd zachęca do korzystania z centrów przesiadkowych

- Osoby dojeżdżające samochodem do pracy w centrum miasta zachęcamy do zostawienia swoich aut przy centrach przesiadkowych oraz do korzystania z komunikacji publicznej. Centra Przesiadkowe Zawodzie oraz Brynów posiadają bezpłatne parkingi, a dojazd tramwajem do centrum miasta zajmuje odpowiednio 10 i 15 minut. W godzinach szczytu, zgodnie z rozkładem jazdy, tramwaje kursują co 3 minuty - zachęca Urząd Miasta w Katowicach.