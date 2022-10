Katowice. Pierwsza w historii katowicka gala Biznes Boxing Polska już w grudniu. Uczestnicy zbierać będą fundusze dla hospicjum Cordis

Jubileuszowa, czterdziesta gala Biznes Boxing odbędzie się 10 grudnia w Katowicach, w Ośrodku Sportowym Kolejarz, przy ulicy Alfreda 1. To tak zwana gala „białych kołnierzyków”. Idea ta narodziła się a Stanach Zjednoczonych, by rozpowszechnić się na cały świat. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się one w Anglii, skąd trafiły do Polski. Polegają one na organizacji profesjonalnych gal boksu, w których udział biorą osoby na co dzień nie związane z tym sportem. Początkowo udział brali w nich udział ludzie z środowiska „white collar”: biznesmeni, menadżerowie, administratorzy i właściciele firm, którzy szukali odskoczni od codziennych obowiązków zawodowych i okazji do sprawdzenia się na ringu. Na podobnych zasadach działa również organizacja Biznes Boxing, wprowadzając do tej formuły jedną, znaczącą zmianę: w gali udział może wziąć każdy, kto odpowiednio wcześniej zgłosi chęć do udziału w gali.