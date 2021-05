Katowice. Pierwsze urodziny CrossGym Hell w Fabryce Porcelany. Sportowe wyzwanie i pomoc charytatywna dla Domu Dziecka w Sarnowie

Bieg Wiosny w Rybniku 2021. Pobiegli mieszkańcy całego Śląska. Zawiodła jedynie pogoda

Bieg Wiosny 2021 w Rybniku. 172 biegaczy stanęło na linii startu pięciokilometrowego, rybnickiego Biegu Wiosny. Atmosfera biegu była wspaniała. Wystartowały całe rodziny, pobiegli przyjaciele z grup biegowych. Do Rybnika przyjechali biegacze nawet z Krakowa. Jedyne, co rozczarowało, to pogoda. Zobaczcie zdjęcia z Biegu Wiosny w Rybniku!