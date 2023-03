Katowice. Plantacja marihuany w centrum miasta zlikwidowana. Policja zabezpieczyła sprzęt do uprawy i prawie 500 przygotowanych porcji KL

ŚLĄSK. Policjanci zlikwidowali plantację marihuany, która znajdowała się w jednym z mieszkań w centrum Katowic. Domowa plantacja należała do 31-latka. Mundurowi w mieszkaniu mężczyzny ujawnili sprzęt oświetleniowy i grzewczy, zabezpieczyli w sumie 15 nielegalnych krzewów i prawie 500 przygotowanych porcji. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. W najbliższym czasie odpowie m.in. za uprawę i posiadanie znacznej ilości narkotyków, za co grozi mu do 10 lat więzienia.