Katowice: pożar samochodu dostawczego na A4. Pod maską iveco pojawiły się płomienie

Na autostradzie A4 w Katowicach, tuż przy zjeździe na ul. Francuską, doszło do pożaru samochodu. Okazało się, że płomienie pojawiły się pod maską dostawczego ivego. Na miejscu jest policja oraz straż pożarna, która ugasiła pożar auta . Do zdarzenia doszło w czwartek, 8 lipca, około godziny 13.00.

- Kierowca zgłosił, że do pożaru doszło samoczynnie. To on zawiadomił służby. Na A4 z tego powodu nie ma większych utrudnień. - mówi młodsza aspirant Agnieszka Żyłka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

Z powodu pożaru samochodu, na drodze nie ma większych utrudnień. Przejazd A4 jest płynny.