Katowice. Prawie 1500 drzew wycięto pod budowę drogi wokół Nowego Nikiszowca. Drogę poprowadzono przez las. Słynny architekt jest oburzony

I to nie architektura jest problemem, a sposób w jaki skomunikowano to miejsce. Osiedle powstało na Mrówczej Górce w sporym oddaleniu od zabudowań. Z jednej strony sąsiaduje z terenami kopalni, poza tym jest otoczone lasem. Gdy w blasku fleszy wbijano tu pierwszą łopatę nie było tu żadnej drogi. Ich budowę zadeklarowało miasto i obietnicy dotrzymało.

Nowy Nikiszowiec to osiedle z programu „Mieszkanie Plus” w Katowicach. Budowa jest na ukończeniu, rozpoczęły się odbiory, a jeszcze w maju mają zostać podpisane pierwsze umowy najmu. Łącznie jest tu 513 mieszkań zamkniętych w trzech kwartałach, a całość ma nawiązywać do oryginalnego ponad 100-letniego Nikiszowca.

- W sumie usunięto 1 464 drzewa, z czego te o obwodzie powyżej 50 cm to 970 sztuk. Drzewa starsze niż 20 lat były usuwane przez Lasy Państwowe – przyznaje Michał Łyczak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Katowicach.

Urzędnicy nie mają sobie zresztą w sprawie nic do zarzucenia. - Na etapie uzyskiwania decyzji ZRID można było składać odwołania do projektu inwestycji oraz planów z nią związanych. Plany były ogólnodostępne w Urzędzie Miasta i każdy mieszkaniec mógł się z nimi zapoznać i skierować odwołanie. W czasie udostępnienia tych dokumentów nie wpłynął ani jeden wniosek – dodaje Łyczak.

Nasadzenia zastępcze przy tej skali wycinki będą minimalne. - Zmiany w drzewostanie zostały wykonane na podstawie ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). W ramach realizowanego zadania do nasadzenia są 52 drzewa oraz 435 krzewów – wylicza rzecznik.

- Czy naprawdę trzeba było wyciąć kawał lasu, by zbudować tę mieszkaniówkę? I co gorsza, wykoszono właśnie kolejne hektary, by wprowadzić tam drogi, robiąc skrzyżowanie w środku lasu. W mieście, które rok w rok dusi się od smogu. I wciąż jak widać stawia na komunikację samochodową – napisał w mediach społecznościowych.

- Zabrakło refleksji, że plan zgodnie z którym przeprowadzono wycinkę powstawał kilka lat temu. Teraz na pewne sprawy patrzymy zupełnie inaczej. O środowisku i klimacie wiemy więcej. Skoro ten las tu jest, to trzeba plany skorygować, by go zachować. Wycinanie zieleni jest zbrodnią - ocenia.

Jak dodaje Konieczny, w Katowicach nie brakuje lepszych miejsc pod zabudowę mieszkaniową niż środek lasu. - Problem tego osiedla polega na tym, że jest oddalone od miasta. Teraz trzeba było wybudować drogę, ale zaraz trzeba będzie budować dalej. Plan dla tego miejsca pokazuje, że las może w ogóle zniknąć. To co się teraz stało, to dopiero początek – przypuszcza.

Przekonuje, że wszyscy, również architekci, stali się „niewolnikami planów”. - Walczyliśmy o ład przestrzenny, o powstanie planów zagospodarowania przestrzennego, ale teraz patrzymy na nie bezrefleksyjnie. W planie nie ma lasu, tam są obszary. Lasu i drzew nie widać - dodaje.