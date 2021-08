Katowice. Protest antyszczepionkowców. Śląski Marsz Wolności sparaliżował centrum miasta

Śląski Marsz Wolności w Katowicach

Na banerach i plakatach przygotowanych przez uczestników marszu widniały hasła wzywające do wolności wyboru, m.in. “Stop segregacji sanitarnej”, “Stop zamykaniu”, “Ręce precz od naszych dzieci”, "Za wolność wyboru. Waszą i naszą".

Do udziału w tym wydarzeniu zachęcały w mediach społecznościowych różne grupy, choć wszyscy podkreślali, że manifestacja ma mieć charakter pokojowy, nikt miał nie dążyć do konfrontacji. By Śląski Marsz Wolności mógł się w ogóle odbyć, gromadząc jak największą liczbę uczestników, wydarzenie zostało podzielone na siedem odrębnych zgromadzeń. W każdym z nich mogło wziąć udział maksymalnie 150 osób.