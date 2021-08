Katowice. Przebudowa kamienic na ul. Mariackiej. Powstaną tam mieszkania dla seniorów

Ulica Mariacka to zamknięty dla ruchu kołowego deptak, wypełniony restauracjami, pubami i klubami muzycznymi, przez co przyciąga miłośników dobrej zabawy. Ulica jest miejscem spotkań ludzi w różnym wieku i ważnym punktem na kulturalnej mapie Katowic. Nie możemy jednak zapominać, że Mariacka jest jednym z najważniejszych traktów Śródmieścia, a jej funkcje nie ograniczają się wyłącznie do rozrywki.

W zabytkowych kamienicach pod numerami 30, 32 i 34 TBS stworzy m.in. lokale dla seniorów pragnących zmienić mieszkanie na bardziej dostosowane do swoich potrzeb. Te kamienice były niezagospodarowane przez prawie dekadę. Dzięki rewitalizacji do budynków zlokalizowanych nieopodal placu Szramka wróci życie. Wkrótce powstaną w nich komfortowe mieszkania (średnio 45 m kw.). Budynki będą wyposażone w windy, centralne ogrzewanie i przestrzenie wspólne służące integracji i spotkaniom mieszkańców. W jednej z kamienic zostanie także przygotowany lokal usługowy.