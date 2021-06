Katowice. Przebudowa kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego. Nowe windy na elewacji budynku B i C i inne udogodnienia. Zobaczcie wizualizacje

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach będzie jeszcze bardziej przyjazny niepełnosprawnym studentom. Rocznie na Uniwersytecie Ekonomicznym studiuje około 140 studentów i doktorantów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W związku z tym, budynki kampusu wymagają zmian. Przebudowane zostaną budynki A, B i C Uniwersytetu zlokalizowane przy ul. Bogucickiej. W planach jest m.in. budowa dwóch wind na elewacji budynku B i C. Łączny koszt tej inwestycji to 3 mln zł. Uniwersytet Ekonomiczne na to zadanie otrzymał 2 mln złotych dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. W czwartek, 10 czerwca, odbyło się uroczyste podpisanie umowy.

Uniwersytet Ekonomiczny przyjazny dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów W te wakacje rozpocznie się przebudowa części kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego. Budynki A, B i C kampusu UE będą przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wybudowane zostaną m.in. dwie windy na elewacji budynków B i C. Ponadto będą też nowe podejście, pochylnia dojazdowa do wejścia głównego budynku A i nowe miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Całość inwestycji to koszt ok. 3 mln złotych. - Inwestycja rozpocznie się już w wakacje tego roku. W ramach zadania przebudowana zostanie część komunikacyjna budynków A, B i C oraz powstanie strefa rekreacyjna z ławkami i zielenią oraz trzy dodatkowe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Sieć ciepłownicza i kanalizacyjna i teletechniczna zostanie zdemontowana i postawiona zostanie nowa sieć, która zostanie wkopana w ziemię - mówi Marek Kiczka, rzecznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Kiedy studenci będą mogli skorzystać z nowych udogodnień? Inwestycja ma potrwać do grudnia 2021 roku. Od października 2021 studenci jeszcze w pełni nie wrócą na uczelnię. W planach są bowiem zajęcia hybrydowe na początku roku akademickiego 2021/2022 Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. To oznacza, że większość studentów i doktorantów będzie mogła skorzystać z nowych chodników, podjazdów czy wind, dopiero od semestru letniego. Zakres przebudowy kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego: montaż dwóch wind dla osób ze szczególnymi potrzebami na elewacjach budynków B oraz C, z wykonaniem nowych podejść,

wykonanie pochylni dojazdowej dla osób ze szczególnymi potrzebami do wejścia głównego bud. A, z wykonaniem nowych podejść,

zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami B i C wraz z uporządkowaniem infrastruktury podziemnej i wykonaniem nowych stanowisk parkingowych (w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami).

2 mln zł dla UE z Urzędu Marszałkowskiego. Podpisanie umowy W czwartek, 10 czerwca, w budynku rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach podpisano umowę dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na przebudowę kampusu UE. Umowę podpisał marszałek Jakub Chełstowski oraz prof. Celina M. Olszak, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - Dzisiaj w życiu zawodowym, gospodarce, społeczeństwie, a także na uczelni niewiele możemy osiągnąć działając pojedynczo. Tylko wzajemne partnerstwo, współpraca są podstawą i gwarancją realizacji wielu ważnych spraw. Współpracując i będąc razem możemy osiągnąć znacznie więcej. Dlatego dzisiaj Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego podpisują wzajemnie umowę na rzecz szczytnego celu, jakim jest dostosowanie kampusu uczelni do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - mówiła w trakcie konferencji prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

- Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach studiuje (wg danych z ostatnich 5 lat) rocznie średnio 140 studentów i doktorantów ze szczególnymi potrzebami i jest dla nas niezmiernie ważne, by te osoby czuły się na naszej uczelni jak najlepiej i by miały równy dostęp do wiedzy. Cieszę się, że dzięki dotacji Województwa Śląskiego kolejna inwestycyjna, zwiększająca dostępność kampusu dla osób z niepełnosprawnościami, będzie możliwa i rozpocznie się już niebawem - dodała prof. Celina M. Olszak. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskie na przebudowę kampusu Uniwersytetu Śląskiego przekazał 2 mln złotych dotacji. Niezbędna dokumentacja techniczna już jest gotowa i niedługo ogłoszony zostanie przetarg na wykonawcę robót. Prace modernizacyjne mają rozpocząć się w lipcu i potrwać do grudnia 2021 roku.

- Dostrzegamy potrzeby osób z niepełnosprawnościami. To jest mały, wielki krok, ale nasze życie składa się z małych kroków. To jest bardzo ważne, żeby to środowisko czuło się dobrze, żeby te bariery naszego życia publicznego, społecznego, akademickiego usuwać i eliminować. To zawsze są koszty, dlatego bardzo cieszę, że udało nam się znaleźć w budżecie województwa 2 mln na tę dotację celową - mówił Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

Marszałek odniósł się również do planowanego we wrześniu spotkania z rektorami uczelni wyższych podkreślając: "stawiamy na naukę bardzo mocno. "Przemysł akademicki" może być dla Śląska branżą przyszłości, ale żeby ta branża przyszłości mogła dalej się rozwijać, muszą być dobre warunki. Nie chodzi już tylko o tę wysoką kadrę intelektualną, ale o zaplecze i dostępność. Bardzo się cieszę, że zrodziła się taka inicjatywa i doszliśmy do porozumienia bardzo szybko".

- Nie jest to nasze ostatnie słowo co do nauki na Śląsku, co do Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Uważamy, że powinniśmy jako samorząd regionalny wspierać bardzo dobrą uczelnię i będziemy w tym bardzo konsekwentni. Bardzo się cieszę na tę współpracę - dodał marszałek Chełstowski.

