Katowice. Przed Teatrem Śląskim stanął fortepian. Do lipca będzie ozdobą rynku. Każdy może na nim zagrać i wziąć udział w konkursie

Instrument zostanie w tej przestrzeni do lipca.

- Fortepian stanął na placu obok Teatru Śląskiego, ponieważ to teatr jest współorganizatorem akcji. Jego dyrekcja zapewniła zgodę władz miasta Katowice na obecność instalacji - mówią nam przedstawiciele gliwickiej firmy Fulco System, która jest producentem i zajmuje się też dystrybucją fortepianu.

- Zależało nam oczywiście na umieszczeniu fortepianu w miejscu licznie odwiedzanym przez katowiczan, mieszkańców miast ościennych i turystów. Wydaje nam się, że okolice Rynku to najlepsza przestrzeń na przeprowadzenie takiej akcji. Fortepian będzie dostępny przez miesiąc ze względu na umowę jaką zawarliśmy z Teatrem Śląskim i miastem Katowice. My, jako producent fortepianu udostępniamy go nieodpłatnie. Oczywiście jest szansa na dłuższą obecność fortepianu Cadenza w Katowicach, jednak wiązałoby się to z koniecznością wynajmu komercyjnego lub zakupu instrumentu - dodają.