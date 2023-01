Katowice. Przerwy technologiczne na miejskich basenach. Pierwszy zostanie zamknięty basen na Brynowie

Celem przerw technologicznych jest umycie i dezynfekcja niecek basenowych oraz zbiorników wyrównawczych, a także usunięcie wszystkich wad i usterek, których nie da się wykonać przy normalnym funkcjonowaniu basenu m.in. wymiana/uzupełnianie uszkodzonych silikonów i fug, itp. W trakcie przerwy wymieniane są również nieświecące lampy na hali basenowej – do ich wymiany potrzebne jest ustawienie rusztowania.

Pierwszy wyłączony z użytkowania będzie Basen Brynów, którego zamknięcie przewidziano w terminie od 30 stycznia do 19 lutego. Basen Burowiec będzie nieczynny od 27 lutego do 19 marca, a Basen Zadole od 20 marca do 16 kwietnia.