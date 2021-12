Katowice. Przewozy towarowe Katowice Airport przekroczą w tym roku 30 tysięcy ton frachtu. Po raz pierwszy w historii

- Katowice Airport to ważny punkt na logistycznej mapie południowej Polski. W naszej strefie cargo, każdego miesiąca, odprawiane są tysiące ton frachtu, bardzo często o wysokiej wartości. Koniec roku, ze względu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, to tradycyjnie bardzo gorący i pracowity okres w cargo lotniczym. Nasz terminal towarowy pracuje aktualnie 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. To będzie bardzo dobry rok w segmencie cargo dla Katowice Airport. Zeszłoroczny wynik poprawimy o ponad 11 tysięcy ton, pierwszy raz w historii przekraczając 30 tysięcy ton frachtu w skali roku. Ten sukces nie byłby możliwy bez nowoczesnej infrastruktury, którą nadal chcemy rozwijać. Dlatego intensywnie pracujemy nad projektem drugiego terminalu cargo – mówi Artur Tomasik, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA.