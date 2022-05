Katowice. Przy ul. Morawa doszło do groźnie wyglądającej kolizji. Kierowcy chcieli się dogadać, ale świadek wezwał policję Marcin Śliwa

Około godziny 8.00 w Katowicach - Szopienicach przy ul. Morawa doszło do groźnie wyglądającej kolizji. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał, dlatego kierowcy chcieli rozwiązać sprawę we własnym zakresie. Uniemożliwił im to zaniepokojony świadek, który na miejsce wezwał policję. Tym samym, do kosztów naprawy i usług pomocy drogowej doszły mandat i punkty karne.