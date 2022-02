Katowice. Przywiązywał psa łańcuchem do mebli, bo w domu biegało dziecko. Psa odebrali mu policjanci Wiktoria Żesławska

Wiązał mu pyszczek i przywiązywał łańcuchem do mebli.Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE Policja Śląska Zobacz galerię (3 zdjęcia)

To kolejny raz w tym miesiącu, kiedy policjanci z Katowic odbierają komuś psa. Tym razem mężczyźnie, który przywiązywał go łańcuchem do mebli i wiązał pyszczek. Twierdził, że wszystko dlatego, że w domu przebywało dziecko. Za znęcanie się nad zwierzęciem grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.