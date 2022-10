Katowice. Rawa Blues Festival z gwiazdorską obsadą ponownie zagościł w Spodku. To już 40. edycja tej kultowej imprezy. Zobacz zdjęcia Aleksandra Szatan

Zespół Coffee Experiment z Rudy Śląskiej został laureatem przesłuchań Małej Sceny, która tradycyjne zainaugurowała muzyczny maraton Rawa Blues Blues. Największy na świecie festiwal odbywający się "in-door" (czyli pod zamkniętym dachem), którego pomysłodawcą i dyrektorem jest Irek Dudek, po pandemicznej przerwie powrócił do katowickiego Spodka, by po dwuletnim rozbiegu świętować jubileusz 40-lecia. W urodzinowej uczcie zdecydowało się wziąć udział blisko 5 tysięcy fanów bluesa, którzy przyjechali do Spodka, by posłuchać koncertów polskich i zagranicznych gwiazd, na czele z Macy Gray.