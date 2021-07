Katowice. Remont ulicy Mikołowskiej rusza 12 lipca o godz. 17. Będą duże utrudnienia na jednej z głównych arterii miasta. Uwaga na korki!

Przebudowa ulicy Mikołowskiej w Katowicach

W poniedziałek 12 lipca o godzinie 17.00 Miejski Zarząd Ulic i Mostów rozpocznie prowadzenie prac drogowych związanych z naprawą asfaltowej nawierzchni jezdni na ulicy Mikołowskiej. Zakres napraw ma obejmować odcinek od Akademii Wychowania Fizycznego do ulicy Kozielskiej. Na drodze wystąpią zwężenia po obu stronach jezdni. Zgodnie z zapowiedzią, prace mają potrwać do 20 lipca br. do godziny 22.00.