Katowice. Restauracje, kawiarnie, bary i puby znów czynne. Oto pierwszy wieczór bez restrykcji na Mariackiej. Piątek 28 maja

W piątkowy wieczór 28 maja w Katowicach nie było ciepło, na dodatek koło godziny 19 zaczął padać deszcz. Jednak tym razem nie był powodem do przerywania spotkania ze znajomymi czy kolacji na mieście - tego wieczoru, po raz pierwszy od wielu miesięcy, ludzie szybko zamienili stoliki pod parasolami na deptaku na wnętrza barów i restauracji. Mariacka była pełna ludzi nie tylko w ogródkach. Imprezowicze i stęsknieni za spędzaniem czasu na mieście mieszkańcy metropolii wypełnili wszystkie zlokalizowane to bary i puby. Zresztą nie tylko na Mariackiej. Tłok był w lokalach przy remontowanej Dworcowej, w Aioli na rynku, na rozkopanej Staromiejskiej. Naprawdę trudno było o wolny stolik. Zobaczcie zdjęcia. Oto pierwszy piątkowy wieczór z restauracjami w Katowicach na Mariackiej.

Przypomnijmy. Od połowy maja czynne są restauracyjne i kawiarniane ogródki. Można już zjeść śniadanie czy obiad lub napić się kawy nie tylko na wynos i nie tylko w jednorazowych naczyniach. Kiedy tylko bary znów się otworzyły, do ulubionych miejsc co wieczór tworzyły się kolejki - do LenArte na Mariackiej, do Aioli zawsze stał ogonek oczekujących na wolny stolik.