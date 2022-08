Katowice: Roztańczony Wyspiański - Teatr Śląski zaprasza na potańcówki w każdą sobotę sierpnia. Muzyka latynoska, disco i niespodzianka

Jak informuje Aneta Głowacka, rzeczniczka prasowa Teatru Śląskiego, w każdą sobotę sierpnia mieszkańcy Katowic i całego regionu (a także przejezdni, odwiedzający Śląsk), mogą wziąć udział w wakacyjnych potańcówkach. - Mamy nadzieję, że na katowickim rynku uda nam się stworzyć atmosferę podobną do tej, która towarzyszy podobnym imprezom na południu Europy i w Ameryce Południowej. Klimatyczne wieczorki taneczne z udziałem DJ'a sprawią, że te wakacje będą niezapomniane - zapowiada Aneta Głowacka.

Skąd ten pomysł? Robert Talarczyk, dyrektor Teatru Śląskiego ma uzasadnienie: - Kilka lat temu przed Teatrem Śląskim postawiliśmy palmy, a to - mówiąc żartobliwie - do czegoś zobowiązuje. Postanowiliśmy więc w wakacje zorganizować coś dla mieszkańców regionu, naszych widzów, zanim ponownie zaprosimy ich we wrześniu do teatru - podkreśla.

Harmonogram wydarzeń:

6 sierpnia - muzyka francusko-włoska

13 sierpnia - muzyka latynoska

20 sierpnia - niespodzianka dla uczestników potańcówek

27 sierpnia - na zakończenie wakacji disco lat 80.