Katowice. Saper cudem uniknął śmierci w tragicznym wypadku w Kuźni Raciborskiej. Lekarze z Katowic sprawili, że odzyskał dawny wygląd

- Znajduję się w bardzo bliskiej strefie od miejsca wybuchu, około 70 centymetrów. Do dzisiaj wielką zagadką jest, dlaczego udało mi się przeżyć. Siła wybuchu była ogromna, pocisk miał ponad 4 kilogramy materiału. To ilość materiału potrzebna, do przewrócenia komina - tłumaczy Tomasz Znojkiewicz. - Proszę sobie wyobrazić, jaka fala nadciśnienia i temperatury uderzyły w moją posturę. Cała siła wybuchu została przyjęta przez głowę, około 70 procent kości głowy zostaje zmiażdżonych i zdeformowanych. Ziemia i odłamki z gigantyczną prędkością wbijają mi się w skórę twarzy. Wygląda to tak, jakbym wilgotną głowę zanurzył w worku z makiem - dodaje.